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04 августа, 15:48

Культура

Актриса Немоляева рассказала о паузе в кинокарьере

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева временно не снимается в кино, так как полностью посвятила себя работе в театре. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам актрисы, последним фильмом, в котором она снялась, был "Буратино". Сейчас она находится в отпуске, а после него сразу выйдет на театральную сцену.

"Пока у меня только театр, никаких картин в разработке нет", – сказала она.

Артистка также подчеркнула, что пауза в киносъемках не связана с состоянием здоровья.

"А чувствую я себя хорошо", – заключила Немоляева.

Ранее актриса Елизавета Моряк, которая ожидает появления третьего ребенка, заявила, что не считает материнство отказом от профессионального развития.

Артистка выразила уверенность, что трое детей в 30 лет сделают ее сильнее и обогатят творческую энергию. В частности, она убеждена в том, что материнский опыт поможет ей глубже раскрывать образы.

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