Шаляпин рассказал, что дружит с Киркоровым после примирения

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Шоумен Прохор Шаляпин рассказал "Газете.ру", что помирился с певцом Филиппом Киркоровым и вновь сблизился с ним.

Их примирение произошло в этом году. По словам Шаляпина, это не было постановкой, они действительно смогли уладить все разногласия. Подробности шоумен раскрывать не стал, но отметил, что их разговор продолжался пять часов и был душевным. Шаляпин признался, что снова проникся к Киркорову "как к брату".

"Что нам ругаться? Время пришло, когда нужно в хороших отношениях быть. Филипп подарил мне коробку сухофруктов, там курага, чернослив. Что говорить? У нас очень много общего, мы можем пообщаться", – заявил Шаляпин на премьере фильма "Последний богатырь. Колобок".

Шоумен также подчеркнул, что планирует пригласить Киркорова в свой новый дом. Он добавил, что не собирается скрывать недвижимость от друзей и поклонников, но расскажет о ней позже.

Конфликт между Шаляпиным и Киркоровым произошел в 2007 году. Причиной стал подслушанный разговор о доходах певца Димы Билана. Шаляпин передал детали беседы продюсеру артиста Яне Рудковской, из-за чего коллега перестал с ним общаться.