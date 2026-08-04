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04 августа, 17:01

В мире

Река Рейн в Германии обмелела до уровня 1880 года

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Река Рейн обмелела до рекордно низкого показателя за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1880 года. Уровень воды у города Каубы на юго-западе Германии упал до 24 сантиметров, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на подсчеты Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Как отметили журналисты, уровень воды у Кауба важен с точки зрения навигации. Проход судов по реке вряд ли прекратится, но из-за обмеления их количество может сократиться. При этом для перевозки прежнего числа грузов понадобится больше кораблей, что может вызвать повышение издержек на логистику и перебои в поставках.

Кроме того, обмеление Рейна может серьезно нарушить торговлю энергоносителями и промышленными товарами. Некоторые эксперты считают, что ситуация приведет к сокращению роста ВВП ФРГ на 0,1–0,2%.

30 июля сообщалось, что уровень воды в Рейне в районе нидерландского городка Лобит упал до самого низкого показателя за всю историю наблюдений. Ситуация связана с сильной засухой в регионе.

На фоне обмеления реки в стране ограничили работу ряда шлюзов, чтобы уменьшить отток пресной воды из реки в море. В результате эта мера задержала проход судов.

Наряду с этим на западе Нидерландов усилилось засоление водоемов. Из-за низкого уровня воды в реках морская вода стала поступать вглубь территории королевства.

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