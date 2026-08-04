Причиной пожара на производстве в Перми стала разгерметизация системы охлаждения

Фото: MAX/"МЧС Пермского края"

Причиной пожара на производственном объекте в Перми стала разгерметизация системы охлаждения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По уточненной информации ведомства, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

"Для тушения пожара созданы два боевых участка, задействованы ручные, лафетные и пенные стволы. На месте развернут оперативный штаб", – добавили в МЧС.

Пожар вспыхнул на улице Соликамской в Перми 4 августа. Огонь охватил емкости с дизельным топливом. В операции по тушению участвуют 64 человека и 16 единиц техники.

Еще один схожий инцидент ранее произошел в Санкт-Петербурге. На Лиговском проспекте загорелась кровля здания. Пламя распространилось на 300 "квадратов". К его ликвидации были привлечены 4 единицы техники и 20 человек личного состава МЧС.