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03 августа, 04:15

Происшествия

Крыша здания загорелась в Санкт-Петербурге на площади 300 "квадратов"

Фото: depositphotos/My_inspiration

Кровля здания загорелась на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

К тушению огня привлечены 4 единицы техники и 20 человек личного состава. Сведения о возможных пострадавших на данный момент не поступали.

Ранее двое детей погибли при пожаре в трехкомнатной квартире в доме во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Пожар произошел в квартире на улице Будапештской. Площадь горения составила 10 квадратных метров.

Между тем в Карачаево-Черкесской Республики произошел взрыв газа в жилом доме в городе Усть-Джегута. Инцидент произошел под навесом частного домовладения, в результате пострадали 10 человек.

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