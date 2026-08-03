Более 100 городов и округов Германии ввели ограничения на воду из-за жары

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Более 100 городов и округов в Германии ввели ограничения на потребление воды из-за аномальной жары и нехватки осадков. Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, малоснежная зима и засушливая весна привели к падению уровня воды в реках. Несколько волн экстремальной жары усугубили ситуацию. Особенно жесткие меры приняты в Мюнхене: в июле там запретили наполнять садовые бассейны, поливать газоны и мыть машины.

В Ганновере полив в саду запрещен, если температура воздуха превышает 27 градусов. В Потсдаме под запрет попал полив государственных дворцовых садов. В большинстве из 109 городов и округов, где уже действуют постановления об ограничении, меры затронули сельское хозяйство – забор воды из рек и озер с помощью насосов для орошения полей запрещен.

Профессор кафедры управления водными ресурсами в городских районах Технического университета Мюнхена Йорг Древес назвал эти меры способом "достижения немедленного результата". Однако в долгосрочной перспективе, по его словам, Германии необходимо делать больше для сохранения питьевой воды.

Древес указал, что питьевая вода в ФРГ используется повсюду: в сливных бачках унитазов, при поливе садов и мытье машин. Для этих целей, по мнению эксперта, можно было бы применять очищенные сточные воды, как это уже делается в Испании, Италии и Греции.

Почти 10 тысяч человек умерли в Германии из-за жары с начала 2026 года. Это максимальный показатель за последние 10 лет.

Европа с июня переживает аномально жаркую погоду. В некоторых странах столбики термометров превысили 40 градусов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только за одну неделю в июне в Европе скончались свыше 1,3 тысячи человек.

Отмечалось, что жилые дома, рабочие места и школы не были рассчитаны на такие температуры. Кроме того, из-за аномальной жары во Франции начались лесные пожары. По данным на июль, число эвакуированных людей из-за пожаров на юго-западе государства достигло 220 тысяч.