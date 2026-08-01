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01 августа, 15:57

Происшествия

Число задержанных в связи с лесными пожарами во Франции достигло 328

Фото: 123RF.com/joseh51

Число граждан, задержанных в рамках расследования дел, связанных с природными пожарами во Франции, возросло до 328. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес, передает телеканал BFMTV.

Экстремальная жара во Франции установилась с начала лета. В департаментах объявлен наивысший уровень погодной опасности. В связи с этим Эйфелева башня сократила время посещения объекта.

Число эвакуированных на юго-западе Франции из-за лесных пожаров составило 220 тысяч человек. Местных жителей вывезли из населенных пунктов на юго-востоке Аркашонского залива, а также вблизи коммун Маршприм, Ле Барп, Бигано, Мио и Сеста.

Площадь пожаров в стране достигла 42 тысяч гектаров, что стало историческим максимумом за два десятилетия.

В Турции начали эвакуировать жилые дома и перекрывать трассы из-за лесных пожаров

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