CNews: актер Джордж Клуни вместе с женой покинул дом во Франции из-за лесных пожаров

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Актер Джордж Клуни вместе с женой Амаль покинул дом в Бриньоле во французском департаменте Вар из-за лесных пожаров. Об этом сообщил телеканал CNews.

Уточняется, что Клуни и его жена жили в этом доме с детьми.

По данным агентства AFP, всего более 600 человек эвакуировали из департамента Вар после того, как новый лесной пожар вспыхнул к юго-востоку от Бриньола. Канал BFMTV отметил, что в тушении возгорания участвуют 270 пожарных, задействовано 70 единиц наземной техники и 4 вертолета. При этом 3 спасателя пострадали во время ликвидации огня.

В начале лета во Франции и ряде других стран Европы установилась сильная жара. Наивысший уровень погодной опасности объявили в нескольких регионах.

В европейских СМИ заявляли, что площадь лесных пожаров на фоне сильной жары достигла 42 тысяч гектаров. Этот показатель стал максимумом за два десятилетия.

26 июля стало известно, что число эвакуированных на юго-западе Франции из-за лесных пожаров составило 220 тысяч человек. Местных жителей вывезли из населенных пунктов на юго-востоке Аркашонского залива, а также вблизи коммун Маршприм, Ле Барп, Бигано, Мио и Сеста.