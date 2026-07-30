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30 июля, 14:03

Общество

Москвичей предупредили о ливне и грозе до вечера 30 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшие часы и до 21:00 30 июля в отдельных районах Москвы ожидаются сильный дождь, местами ливень, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Горожан и туристов призвали во время непогоды не укрываться под деревьями и не парковать автомобили вблизи них. В столичном управлении МЧС также рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а автомобилистов попросили быть внимательнее на дорогах. Родителям посоветовали не оставлять детей без присмотра.

При необходимости москвичам порекомендовали обращаться по телефонам 101 или 112, а также единому номеру доверия ГУ МЧС России в регионе – 8 (495) 637-31-01.

Уже в пятницу, 31 июля, после непогоды воздух прогреется до 24–26 градусов, а в выходные, 1 и 2 августа, – до 26–31 градуса. Осадков в субботу не ожидается, в воскресенье возможен кратковременный дождь.

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