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30 июля, 17:15

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Причиной блэкаута в Грузии могло стать отделение энергосистемы страны от Азербайджана

Стала известна возможная причина блэкаута в Грузии

Фото: depositphotos/leo_altman

Масштабное отключение электричества в Грузии 24 и 25 июля могло быть связано с отделением энергосистемы страны от энергосистемы Азербайджана. Об этом сообщается в промежуточном отчете Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения.

Энергосистемы двух стран работали в параллельном режиме с помощью 330-киловольтных линий электропередачи. Около 00:10 по местному времени произошло отделение грузинской системы, это спровоцировало падение частоты и напряжения. Сначала произошли каскадные отключения электроэнергии, а затем – блэкаут по всей республике.

В частности, без света остались жители нескольких районов Тбилиси. СМИ также писали об аварийном отключении в городах Озургети, Поти и Рустави. Кроме того, возникли сбои в работе водонапорных насосов, из-за чего в грузинской столице местами была прекращена подача воды.

Позднее гендиректор Ингури ГЭС Леван Мебония заявил, что блэкаут мог произойти из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи "Имерети". Он пояснил, что 500-киловольтная линия работала с большой нагрузкой, из-за чего режим ее функционирования нарушился.

Масштабный блэкаут произошел в Грузии

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