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Новости

30 июля, 18:21

Происшествия

Суд в Москве арестовал главу совета директоров "Эфко" Кустова по делу о мошенничестве

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу председателя совета директоров и основного акционера группы компаний масложировой промышленности "Эфко" Валерия Кустова, сообщили ТАСС в суде.

Срок меры пресечения не называется.

Отмечается, что он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее Мещанский суд принял решение арестовать замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Аллу Половченю по делу о растрате в особо крупном размере.

Фигурантами уголовного дела также стали Екатерина Кустова – заместитель директора по развитию ГК "Эфко" – и Владислав Романцев – директор по развитию управляющей компании группы.

Согласно сообщениям СМИ, в основе расследования – проект "Транспорт будущего". Он был зарегистрирован в ноябре 2021 года: на начальном этапе его развитие шло при участии членов совета директоров ГК "Эфко", впоследствии проект стал независимой организацией, которая занимается разработкой и производством беспилотных авиационных систем.

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