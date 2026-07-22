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22 июля, 17:03

Происшествия

Бывшего главу Каспийска арестовали по подозрению в получении взятки в виде 5 квартир

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Бывшего главу Каспийска Бориса Гонцова в Дагестане заключили под стражу по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Дагестан.

По версии следствия, с апреля по май 2023 года подозреваемый в сговоре с начальником отдела муниципального контроля администрации города получил от директора коммерческой организации 5 квартир общей рыночной стоимостью более 18 миллионов рублей.

Уголовное дело расследуется по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего чиновника. На данный момент следственные мероприятия продолжаются.

Ранее по аналогичной статье был задержан глава Таможенного комитета Южной Осетии. Согласно материалам уголовного дела, в 2026 году чиновник, являясь бенефициаром коммерческой структуры, через посредника передал сотрудникам регионального управления ФСБ денежное вознаграждение в размере 10 миллионов рублей.

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