В Дагестане возбуждено дело против экс-главы Каспийска Гонцова

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Следователи возбудили дело в отношении бывшего главы Каспийска Бориса Гонцова, подозреваемого в получении взятки в виде пяти квартир. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ по Дагестану.

Гонцову вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По данным следствия, в период с апреля по май 2023 года чиновник, действуя в сговоре с начальником отдела муниципального контроля городской администрации, получил от руководителя коммерческой компании взятку в виде пяти квартир.

Она была предоставлена в обмен на содействие в получении разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, строительство которого велось с нарушениями разрешительной и проектной документации. В СК отметили, что для сокрытия факта получения взятки квартиры были оформлены на доверенных лиц.

Ранее по обвинению в даче взятки был арестован глава Таможенного комитета Южной Осетии. По данным следствия, обвиняемый в 2026 году, будучи фактическим владельцем коммерческой организации, с помощью своего знакомого передал в региональное управление ФСБ 10 миллионов рублей.