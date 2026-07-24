ТАСС: гособвинение попросило отправить блогера Лерчек под домашний арест

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Гособвинение попросило Гагаринский суд Москвы возобновить процесс по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и поместить ее под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника издания, просьба связана с тем, что девушка нарушила запрет определенных действий, уехав на пару дней из Москвы в Санкт-Петербург.

"Кроме того, в этой связи прокуратура будет настаивать на возобновлении судебного процесса по делу блогера", – говорится в сообщении.

По данным агентства, изъятый у Лерчек загранпаспорт находится у нее, благодаря чему она может скрыться от суда и следствия за границей. Еще один источник издания добавил, что дату заседания по изменению меры пресечения назначат позднее.

В свою очередь, возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) видео, в котором рассказал, что блогер отправилась на новые медобследования в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина.

"Сегодня в Блохина, это уже наш второй дом. Конечно, я с Лерчек", – отметил мужчина.

Блогер поздоровалась в видео по-испански и указала, что уже прошла КТ, а теперь должна сделать МРТ и гастроскопию.

Валерию и Артема Чекалиных в 2024 году обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег. По версии следствия, они вывели из России на счета нерезидентов в ОАЭ свыше 250 миллионов рублей, вырученных от продаж фитнес-марафонов. Для этого экс-супруги предоставили в банк ложные документы.

В результате блогеров отправили под домашний арест. Лерчек свою вину не признала, ее бывший муж сознался только в неуплате налогов.

Суд выделил дело в отношении Чекалиной в отдельное производство и приостановил его до выздоровления блогера в связи с диагностированным у нее раком желудка четвертой стадии. Кроме того, инстанция изменила меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Чекалина прошла 9 курсов химиотерапии. Однако медицинских ограничений или противопоказаний, которые препятствовали бы ее явке в суд и участию в заседаниях, у пациентки не выявили.

