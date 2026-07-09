Онкобольная блогер Лерчек запустила свой бренд одежды

Фото: youtube.com/"Надежда Стрелец"

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) запустила собственный бренд одежды.

Как пишет Starhit со ссылкой на команду проекта, работа над брендом велась несколько лет. Как сама отметила Лерчек, ее одежда предназначена для того, чтобы в ней было комфортно "жить и двигаться". Она описывает свой бренд как "диалог с женщиной" и подчеркивает, что он создан для поддержки каждого значимого момента в жизни.

Кроме того, на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) блогер опубликовала видеоролик, на кадрах которого она и ее возлюбленный Луис Сквиччиарини позируют в нижнем белье нового бренда.

"Вы можете поздравить нашу семью с еще одним нашим ребенком", – написала под публикацией Чекалина.

В ближайшее время пройдет официальная презентация нового бренда. Согласно предварительным данным, стоимость товаров будет колебаться от 1 500 до 23 000 рублей и выше. В продаже будут представлены спортивные костюмы и нижнее белье.

В 2026 году Лерчек родила четвертого ребенка, после чего ей было диагностировано онкологическое заболевание. Некоторые сомневаются в том, что она действительно больна, однако ее брат Родион опровергал эти слухи, показывая подписчикам ее медицинскую карту. Сама Чекалина демонстрировала в соцсетях процесс лечения.

В 2024 году Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в выводе за границу более 250 миллионов рублей с помощью подложных документов. Суд отправил их под домашний арест, а в 2026-м приговорил Чекалина к 7 годам лишения свободы.

Лерчек же после постановки диагноза изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий, а также приостановили судебный процесс. Однако в СМИ появилась информация о том, что гособвинение ходатайствует перед Гагаринским судом Москвы о возобновлении производства по уголовному делу – медицинских ограничений или противопоказаний, которые могли бы препятствовать явке в суд и участию в заседаниях, не установлено.

