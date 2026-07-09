Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 16:07

Шоу-бизнес

Онкобольная блогер Лерчек запустила свой бренд одежды

Фото: youtube.com/"Надежда Стрелец"

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) запустила собственный бренд одежды.

Как пишет Starhit со ссылкой на команду проекта, работа над брендом велась несколько лет. Как сама отметила Лерчек, ее одежда предназначена для того, чтобы в ней было комфортно "жить и двигаться". Она описывает свой бренд как "диалог с женщиной" и подчеркивает, что он создан для поддержки каждого значимого момента в жизни.

Кроме того, на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) блогер опубликовала видеоролик, на кадрах которого она и ее возлюбленный Луис Сквиччиарини позируют в нижнем белье нового бренда.

"Вы можете поздравить нашу семью с еще одним нашим ребенком", – написала под публикацией Чекалина.

В ближайшее время пройдет официальная презентация нового бренда. Согласно предварительным данным, стоимость товаров будет колебаться от 1 500 до 23 000 рублей и выше. В продаже будут представлены спортивные костюмы и нижнее белье.

В 2026 году Лерчек родила четвертого ребенка, после чего ей было диагностировано онкологическое заболевание. Некоторые сомневаются в том, что она действительно больна, однако ее брат Родион опровергал эти слухи, показывая подписчикам ее медицинскую карту. Сама Чекалина демонстрировала в соцсетях процесс лечения.

В 2024 году Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в выводе за границу более 250 миллионов рублей с помощью подложных документов. Суд отправил их под домашний арест, а в 2026-м приговорил Чекалина к 7 годам лишения свободы.

Лерчек же после постановки диагноза изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий, а также приостановили судебный процесс. Однако в СМИ появилась информация о том, что гособвинение ходатайствует перед Гагаринским судом Москвы о возобновлении производства по уголовному делу – медицинских ограничений или противопоказаний, которые могли бы препятствовать явке в суд и участию в заседаниях, не установлено.

Читайте также


шоу-бизнес

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика