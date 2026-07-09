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09 июля, 17:00

В мире

Имя Мухаммед стало самым популярным среди новорожденных в Англии и Уэльсе 3-й год подряд

Фото: 123RF.com/g215

Имя Мухаммед третий год подряд занимает первое место по популярности среди новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Бюро национальной статистики (ONS).

Уточняется, что в 2025 году имя Мухаммед в Англии и Уэльсе дали 5 957 мальчикам, что на 236 больше показателей 2024-го. Также в топ-5 вошли имена Ноа, Лео, Лука и Артур.

В это же время в топ-100 самых популярных имен попали другие варианты написания имени Мухаммед. В частности, Мохаммед заняло 20-е место в рейтинге, а Мохаммад – 55-е.

Ранее стало известно, что в Москве сокращается число новорожденных, которых родители называют именем Макс. По данным ЗАГС, краткая форма имени не пользуется особым спросом у москвичей. В частности, в 2025 году так назвали всего 7 мальчиков, что на 5 меньше, чем годом ранее.

Между тем полная форма имени Максим остается в числе наиболее распространенных. В 2025 году ее выбрали для более чем 1,6 тысячи малышей, что обеспечило имени 4-е место по популярности.

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