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09 июля, 17:34

Транспорт

Свыше 500 мостов и путепроводов построят и обновят в РФ в 2026 году по нацпроекту

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

В России продолжается строительство и реконструкция более 500 мостов и путепроводов в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, слова которого приводятся на сайте правительства.

С начала текущего года в рамках этого проекта, по его словам, в эксплуатацию уже ввели 15 искусственных сооружений, общая протяженность которых составила 1,3 тысячи погонных метров.

"В целом в этом году в работе у мостостроителей свыше 500 мостов и путепроводов общей протяженностью 56 тысяч погонных метров. Большинство из них будут введены в этом году", – указал Хуснуллин.

При этом внимание уделяется не только крупным мостам, но и небольшим переправам, которые важны для транспортной доступности жителей регионов.

Нацпроект "Инфраструктура для жизни", стартовавший в январе 2025 года, направлен на улучшение качества жизни россиян и развитие инфраструктуры. Его основные задачи включают возведение и ремонт жилья, дорог, благоустройство общественных и дворовых территорий, обновление социальной и коммунальной инфраструктуры, а также увеличение числа удобных маршрутов общественного транспорта за счет модернизации подвижного состава.

Ранее Сергей Собянин объявил о начале строительства нового путепровода через трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе (СБВ). Он улучшит транспортную инфраструктуру Коммунарки и Южного Бутова.

Сооружение соединит Проектируемый проезд № 816 с улицей Поляны и будет четырехполосным. Здесь же предусмотрен съезд на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в сторону Калужского шоссе.

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