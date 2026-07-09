Основной период ЕГЭ-2026 завершился в России без сбоев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Основной период единого государственного экзамена в России завершился в установленные сроки и без сбоев. Об этом сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.

В ведомстве уточнили, что последними экзамен основного периода в четверг, 9 июля, написали выпускники Калининградской области. Основной этап экзаменационной кампании завершился проведением резервных дней, в рамках которых выпускникам была предоставлена возможность пересдачи одного предмета по выбору.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с Владимиром Путиным сообщил, что в 2026 году число участников ЕГЭ, набравших 70 и более баллов, выросло до 330 тысяч человек, что на 52 тысячи больше, чем годом ранее.

Кроме того, сократилось количество выпускников, не преодолевших минимальный порог. Более половины таких школьников обучались в общеобразовательных учреждениях, в том числе сельских.