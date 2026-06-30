ЕГЭ-2026 прошел в штатном режиме и без утечек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2026 года прошел в штатном режиме. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, в ходе экзаменационной кампании не было зафиксировано ни технических сбоев, ни утечек материалов. По итогам экзамена около 9 тысяч выпускников получили 100 баллов, что стало абсолютным рекордом.

Кравцов уточнил, что 895 участников набрали 200 баллов, 300 баллов – 73 человека, а максимальный результат в 400 баллов показали 7 выпускников.

Досрочный период ЕГЭ прошел с 20 марта по 20 апреля, основной начался 1 июня и продлится по 9 июля. Резервными днями были назначены 22–25 июня. Пересдача одного предмета по выбору запланирована на 8 и 9 июля, а дополнительный период пройдет с 4 по 25 сентября.

Из 7 выпускников с 400 баллами три девушки окончили московские школы. Такой результат в одном субъекте стал уникальным за всю историю ЕГЭ. Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова подчеркнула, что их успех – это пример таланта, упорства и поддержки учителей и родителей.