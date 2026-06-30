Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 12:10

Общество

ЕГЭ-2026 прошел в штатном режиме и без утечек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2026 года прошел в штатном режиме. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, в ходе экзаменационной кампании не было зафиксировано ни технических сбоев, ни утечек материалов. По итогам экзамена около 9 тысяч выпускников получили 100 баллов, что стало абсолютным рекордом.

Кравцов уточнил, что 895 участников набрали 200 баллов, 300 баллов – 73 человека, а максимальный результат в 400 баллов показали 7 выпускников.

Досрочный период ЕГЭ прошел с 20 марта по 20 апреля, основной начался 1 июня и продлится по 9 июля. Резервными днями были назначены 22–25 июня. Пересдача одного предмета по выбору запланирована на 8 и 9 июля, а дополнительный период пройдет с 4 по 25 сентября.

Из 7 выпускников с 400 баллами три девушки окончили московские школы. Такой результат в одном субъекте стал уникальным за всю историю ЕГЭ. Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова подчеркнула, что их успех – это пример таланта, упорства и поддержки учителей и родителей.

Школьница из Москвы, набравшая 500 баллов на ЕГЭ, планирует поступить в МГУ или Физтех

Читайте также


образованиеобщество

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика