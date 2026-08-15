На Лужнецкой эстакаде в Москве произошло ДТП

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ДТП произошло на Лужнецкой эстакаде в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – сказано в сообщении.

В департаменте уточнили, что в сторону Гагаринского тоннеля движение осуществляется по двум из четырех полос. Движение затруднено на 1,1 километра. Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне 58-го километра МКАД. По данным столичного главка МВД России, водитель Range Rover столкнулся с автомобилем Fiat, который остановился из-за технической неисправности, а после машина врезалась в Toyota.

В результате аварии пострадал пассажир одной из иномарок. Из-за аварии в районе съезда № 57 МКАД было затруднено движение. Машины ехали по 4 из 6 полос.

