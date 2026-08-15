Сергунина отметила популярность платформы "Молодежь Москвы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Порталу "Молодежь Москвы" исполнилось три года. Ежегодное количество просмотров всех разделов сайта превышает три миллиона, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"С начала этого года функциями портала воспользовались больше 300 тысяч раз. Ребята записываются на участие в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, патриотических и волонтерских акциях, бесплатно бронируют студии звукозаписи и другие креативные пространства", – отметила вице-мэр.

Один из самых посещаемых разделов – "Афиша". В нем собраны анонсы ближайших событий: от кинопоказов и концертов до карьерных форумов.

На странице "Бесплатные сервисы" можно забронировать помещения для репетиций, мастер-классов, тренингов и презентаций – всего доступно более 20 локаций. Особой популярностью пользуются залы для тренировок и танцевальных занятий, студии звукозаписи, конференц-залы и коворкинги.

Также этим летом на портале появилась интерактивная карта спортивных площадок в парках, дворах и скверах. В настоящее время на ней отмечено около тысячи локаций, среди которых футбольные поля, теннисные корты, скейт-парки и скалодромы.

Раздел "Город героев" знакомит с патриотическими и волонтерскими проектами. До конца года всех желающих приглашают рассказать о тех, кого они считают героями. Это могут быть родственники, близкие или даже незнакомые люди, показавшие пример служения Родине, отмеченные госнаградами за свой труд, отвагу и профессиональные достижения. Чтобы поделиться историями, нужно заполнить онлайн-форму на портале, после рассмотрения их опубликуют в этом разделе.

В блоке "Карьера" размещаются актуальные вакансии и стажировки для молодых специалистов. Там же собраны адреса десятков мест с бесплатным интернетом для комфортной учебы и работы.

Дважды в год, весной и осенью, академия "Молодежь Москвы" проводит набор на бесплатные обучающие курсы по разным направлениям: от кинопроизводства до интернет-маркетинга. Регистрация открывается в разделе "Развитие".

Создание условий для реализации потенциала каждого молодого человека соответствует задачам нацпроекта "Молодежь и дети".

Ранее в районе Гольяново открылся молодежный штаб. В его программу войдут просветительские, патриотические и спортивные мероприятия в разных районах Восточного административного округа. Молодые жители столицы смогут оказывать адресную помощь, участвовать в сборе гуманитарных грузов и организации донорских акций.