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15 августа, 12:12

Происшествия

Состояние пострадавшего при атаке ВСУ на Подмосковье мальчика стабилизировано

Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"

Состояние 9-летнего мальчика, пострадавшего при атаке беспилотника в подмосковной Шатуре, удалось стабилизировать. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в мессенджере MAX.

"Ребенка экстренно доставили в Шатурскую больницу с тяжелыми травмами лица, плеча и предплечья", – написал Воробьев, добавив, что угрозы для жизни ребенка нет.

В настоящее время мальчика перевозят в Детский клинический центр имени Рошаля, где ему окажут дальнейшую специализированную помощь.

Воробьев добавил, что в результате атаки также пострадала 55-летняя женщина. Она получила осколочное ранение головы. После осмотра врачи приняли решение продолжить лечение амбулаторно.

Губернатор поблагодарил медиков за профессионализм и своевременно оказанную помощь. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Несколько городских округов Подмосковья подверглись атаке БПЛА в ночь на 15 августа. В частности, в Домодедове, Одинцове, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске были уничтожены 8 дронов.

Один из беспилотников попал в частный дом в Шатуре, в результате чего пострадали 55-летняя женщина и 9-летний ребенок. Состояние последнего изначально оценивалось как тяжелое. Кроме того, после атаки оказалась повреждена кровля здания.

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