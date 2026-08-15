15 августа, 12:12Происшествия
Состояние пострадавшего при атаке ВСУ на Подмосковье мальчика стабилизировано
Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"
Состояние 9-летнего мальчика, пострадавшего при атаке беспилотника в подмосковной Шатуре, удалось стабилизировать. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в мессенджере MAX.
"Ребенка экстренно доставили в Шатурскую больницу с тяжелыми травмами лица, плеча и предплечья", – написал Воробьев, добавив, что угрозы для жизни ребенка нет.
В настоящее время мальчика перевозят в Детский клинический центр имени Рошаля, где ему окажут дальнейшую специализированную помощь.
Воробьев добавил, что в результате атаки также пострадала 55-летняя женщина. Она получила осколочное ранение головы. После осмотра врачи приняли решение продолжить лечение амбулаторно.
Губернатор поблагодарил медиков за профессионализм и своевременно оказанную помощь. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Несколько городских округов Подмосковья подверглись атаке БПЛА в ночь на 15 августа. В частности, в Домодедове, Одинцове, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске были уничтожены 8 дронов.
Один из беспилотников попал в частный дом в Шатуре, в результате чего пострадали 55-летняя женщина и 9-летний ребенок. Состояние последнего изначально оценивалось как тяжелое. Кроме того, после атаки оказалась повреждена кровля здания.