Женщина, сбросившая дочь с балкона подмосковной высотки, оказалась женой рэпера WormGanger

Женщина, сбросившая маленькую дочь с балкона в подмосковной многоэтажке, оказалась женой рэпера WormGanger. При этом музыкант уже отбывает наказание за хулиганство. Что известно о произошедшем и каково состояние девочки, читайте в материале Москвы 24.

Мать двоих детей

11 августа в СМИ появились сообщения о том, что 27-летнюю жительницу Сергиева Посада Анну Образцову обвинили в покушении на убийство 3-летней дочери: она столкнула ребенка через ограждение балкона с высоты 9-го этажа.

Сам инцидент произошел 10 августа. Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина, и именно его владелец вызвал скорую. В итоге ребенок попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии с множеством травм, в том числе черепно-мозговой, а также с ушибами и ссадинами.

13 августа сводная сестра Анны рассказала телеграм-каналу "Сергиев Посад Life", что девочка уже приходила в сознание и вскоре планируется ее перевод из реанимации в реабилитационное отделение.



сводная сестра Анны Глазами водит, моргает, руками и ногами дрыгает, позвоночник цел, единственное – ушиб одной ноги (без перелома). На теле нет видимых врачебных вмешательств, только манипуляции были для откачки крови из легких. В общем, из глобального – зашита губа и сломана ключица. Врачи говорят: будет бегать!

Сама Анна признала вину, однако не смогла объяснить мотив поступка. При этом, по данным СМИ, в момент преступления в квартире находился второй ребенок женщины – ему всего 8 месяцев. Более того, в прокуратуре уточнили, что Анна была в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии она также рассказала, что страдает депрессией.

В итоге суд заключил Образцову под стражу до 10 октября. После ее ареста младшего ребенка передали родственникам.

"Голос был с надрывом"

Соседи Анны рассказали телеканалу Москва 24, что перед тем, как столкнуть дочь с балкона, она бегала по квартире, кричала и хлопала дверьми.

"Она кричала: "Убирайся, ты мне не нужна!" – вспомнила местная жительница.

Другая соседка семьи, Анастасия Казакова, рассказала журналистам РЕН ТВ, что до произошедшего из квартиры несколько минут доносились надрывные детские крики.





Анастасия Казакова соседка Я поняла, что ребенок кричит "не надо" неоднократно. Такой голос был с надрывом, в истерике. Видимо, там долго что-то происходило.

Известно, что семья переехала в этот дом всего пару недель назад.

"Они вообще не выходили гулять даже. То есть они переехали, и мы вообще не видели эту женщину", – уточнила местная жительница.

Другие заметили Анну за несколько часов до трагедии: по их словам, она отдыхала у подъезда многоэтажки в компании знакомых.

"Увидела, что она сидела тут на лавочке: то ли пила, то ли еще что-то. В общем, пьяная была с компанией знакомых", – добавила собеседница.

Жена рэпера

По данным СМИ, 27-летняя Анна Образцова работала репетитором по русскому языку и литературе. В ее анкете в Сети указано, что она любит детей. Также выяснилось, что она – жена рэпера Александра Ковалева, выступавшего под псевдонимом WormGanger. В апреле 2026 года мужчина был осужден за хулиганство на 2 года и на сегодняшний день отбывает наказание.

30-летний рэпер Ковалев родился в Тверской области, но вырос в Москве. Впоследствии он рассказывал, что детство прошло среди криминала: старшие братья и отец якобы носили с собой оружие и давали ему пострелять. В тусовке его прозвали "криминальным рэпером". Также известно, что он прошел срочную службу, а с 2016-го начал выпускать треки и позже основал свое музыкальное объединение HOOD2HOOD.

После того как рэпера посадили, его супруга с двумя общими детьми вернулась к родителям в Сергиев Посад. Мать Анны заявила изданию MSK1.RU, что Образцова была в подавленном эмоциональном состоянии.

"У нее была депрессия. Но половина из того, что сейчас о ней пишут – неправда. Ребенок идет на поправку, но, конечно, в реанимации. Надеемся, что все будет хорошо. Справимся", – сказала она.

Женщина добавила, что уже взяла опеку над внуками.