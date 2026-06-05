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05 июня, 17:11

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Певицу Марию Лесную нашли задушенной в московской квартире

"Я встретила мужчину мечты": что известно об убийстве беременной певицы Марии Лесной

Тело беременной певицы Марии Лесной найдено в квартире жилого дома в Москве, сообщили СМИ. Подозреваемым в убийстве девушки стал ее возлюбленный, которому теперь грозит до 20 лет колонии. Подробнее – в материале Москвы 24.

Убил и уснул рядом

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Певица Мария Лесная была найдена мертвой в квартире на Алтайской улице в Москве 4 июня. Тело девушки обнаружили с признаками насильственной смерти. При этом СМИ сообщили, что погибшая находилась на 4-м месяце беременности.

Незадолго до гибели между певицей и ее возлюбленным, 23-летним Михаилом, который работал агентом по недвижимости, произошла ссора.

"Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к погибшей. Между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину", – пояснил собеседник ТАСС.

По данным СМИ, мужчина объяснил полиции, что после убийства девушки лег спать, а когда проснулся, увидел рядом труп. После этого добровольно сдался сотрудникам МВД. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности (п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Наказание по ней предусматривает до 20 лет лишения свободы.

"У меня так и не получилось своей семьи"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/maryounji

В личном блоге в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) Мария Лесная позиционировала себя как современного шамана, художницу и проводила практики по расстановке личности (вид психологии). Кроме этого, девушка работала над собственным музыкальным проектом под названием "Марьянджи". Последние треки с участием певицы вышли в 2022 и 2023 годах.

Тем, что у нее появился избранник, она поделилась в своих соцсетях в конце 2025-го. Девушка несколько раз частично показывала неизвестного молодого человека, а на одном из видео пара обнималась.

"Я встретила мужчину мечты, с которым ничего не нужно менять и подстраивать, и все создается само, и хорошее умножается!" – написала исполнительница подруге, сообщило издание "Московский комсомолец".

Один из постов певицы, опубликованный 2 февраля, в день ее рождения, посвящен подведению итогов прожитых лет.

К 28 годам со мной не случилось успешного успеха. Я не спасла мир. Не построила масштабный бизнес и не заработала миллионы. У меня так и не получилось своей семьи. Да и вообще много чего не получилось.
Мария Лесная
певица

Молодой человек Марии вел непубличный образ жизни: на его странице лишь фотографии спортсменов Мухаммеда Али и Коннора Макгрегора. Некоторые контакты подписывали его как "Миша академия МЧС", сообщил сайт MSK1.RU.

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