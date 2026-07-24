В Краснодаре задержали девушку после ролика с горящим складом Wildberries

Фото: MAX/"23 МВД"

В Краснодаре полицейские задержали 19-летнюю местную жительницу, которая опубликовала видео с горящим складом Wildberries после атаки БПЛА. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, после удара БПЛА на складское помещение в одном из телеграм-каналов появился ролик. На кадрах девушка показывает пожар и с сарказмом говорит, что ее мать осталась без работы.

Сотрудники центра по противодействию экстремизму обнаружили запись и установили личность автора. Ей оказалась жительница Краснодара. В полиции отметили, что девушка нарушила действующий на Кубани запрет на съемку и распространение материалов о работе систем ПВО, последствиях применения БПЛА, а также местах дислокации военных.

Силовики также опубликовали видео с извинениями задержанной. Теперь женщине грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Атака украинских БПЛА на складской комплекс Wildberries в Краснодаре произошла 22 июля. Из-за ЧП в больнице скончалась девушка, которая получила ранения в результате атаки на склад.

Кроме того, обломки беспилотных летательных аппаратов попали в несколько жилых домов. Всего власти зафиксировали повреждения в 8 многоквартирных и 13 частных домах. По данному факту возбудили уголовное дело.

