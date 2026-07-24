Производитель Vanish и Durex продаст свой российский бизнес в сфере бытовой химии

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Британская Reckitt Benckiser Group решила продать российское подразделение по производству средств гигиены группе "Арнест". Об этом сообщила пресс-служба компании.

Reckitt Benckiser Group владеет такими брендами, как Vanish, Finish, Durex, Veet и Nurofen. В публикации сказано, что от выпуска средств гигиены в РФ в прошлом году компания получила всего 1% от своей общей чистой выручки.

Текущую сделку собираются закрыть во втором полугодии 2026 года. "Арнест" продадут предприятие в Подмосковье и принадлежащую местным компаниям интеллектуальную собственность. Также 400 местных сотрудников перейдут на работу в "Арнест".

АО "Арнест" занимается производством косметических и парфюмерных средств, свою деятельность начало в 1992 году. Компания зарегистрирована в Невинномысске Ставропольского края, ее генеральный директор – Александр Долин.

Ранее японская компания по производству оптического оборудования Nikon Corporation зарегистрировала в РФ товарный знак. Заявка поступила еще в 2024 году. Она предполагает регистрацию знака NIS Elements. Роспатент в 2026 году принял положительное решение. Под этим товарным знаком компания сможет продавать в России микроскопы.