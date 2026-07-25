25 июля, 09:07Происшествия
Семьи погибших при атаке на завод в Кирове получат по 1,5 млн рублей
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Семьи погибших при ракетном ударе по предприятию в Кирове получат по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил глава региона Александр Соколов в МАХ.
Он подчеркнул, что помощь получат также пострадавшие. Дополнительные средства будут направлены городу на ликвидацию повреждений жилых домов, предприятий и учреждений.
Кроме того, Соколов объявил 25, 26 и 27 июля днями траура в память о погибших. В эти дни будут приспущены флаг Кировской области и флаги муниципалитетов. Телерадиокомпаниям рекомендовано воздержаться от трансляции развлекательных передач.
"Будут также приостановлены спортивные, культурные, зрелищные мероприятия, приняты дополнительные меры безопасности в местах массового нахождения людей", – добавил он.
Предприятие в Кирове подверглось ракетной атаке 24 июля. В результате 6 человек погибли и еще 26 пострадали, из которых 12 были доставлены в больницы.
Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое – в тяжелом. Для помощи организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.
Соколов подчеркнул, что медики оказывают раненым всю необходимую помощь. Пожар на месте ЧП потушен, восстановлено водоснабжение и подача электричества.