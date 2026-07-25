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25 июля, 15:01

Город

Цикл живых концертов проведут в большом розарии парка "Сокольники"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Проект "Симфония цветения" стартует в столичном парке "Сокольники" в рамках проекта "Лето в Москве". Первый живой концерт пройдет в большом розарии в 18:00 26 июля, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Инструментальный коллектив выступит с известными российскими и зарубежными композициями. Особенность проекта заключается в живом звучании без фонограмм и записей. Атмосфера камерного концерта на природе, шум фонтанов и живой звук инструментов создадут формат, которого прежде не было в парке.

На сцену выйдут выпускники Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и ученики Высшей школы музыки в Ганновере виолончелистка Анастасия Гудкова и пианист Максим Тарасов. Кроме того, Гудкова является участницей коллектива Limoncello, известного своими оригинальными шоу на виолончелях, а Максим Тарасов – бывшим солистом трио роялей Belsuono.

В основу концертной программы легли произведения выдающихся исполнителей, оказавших большое влияние на развитие блюза. Вечер начнут композиции Эрика Клэптона, Би Би Кинга, Дженис Джоплин и Нины Симон. Также со сцены прозвучат мелодии Элмора Джеймса, Джона Ли Хукера и других легендарных артистов.

Между тем 25–26 июля в рамках "Лета в Москве" пройдут праздничные мероприятия. В субботу в парке "Северное Тушино" и Алешкинском лесу состоятся дружеские забеги на 5 километров, а в "Сокольниках" пройдет лекция и мастер-класс по советскому плакату.

В воскресенье в "Северном Тушине" также отметят День ВМФ и 20-летие Музея истории ВМФ России. Гостей ждут интерактивные площадки, спортивные соревнования, мастер-классы и фотозоны.

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Сюжет: Лето в Москве
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