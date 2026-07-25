Вторые российско-индонезийские военно-морские учения пройдут в Японском море

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Вторые российско-индонезийские военно-морские учения "Орруда-2026" пройдут в Японском море. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Торжественная церемония открытия учений состоялась 25 июля во Владивостоке. В ней приняли участие экипажи корвета "Совершенный" Тихоокеанского флота и фрегата "Густи Нгурах Рай" ВМС Индонезии.

Морской этап начнется 28 июля. В ходе учений корабли и вертолеты морской авиации двух стран отработают совместное маневрирование, артиллерийские стрельбы, проведение спасательных операций на море и другие задачи в сфере обеспечения морской безопасности.

На берегу для участников также запланированы протокольные и спортивные мероприятия, посещение музея Тихоокеанского флота и уточнение программы морского этапа. Учения открыли командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина и главнокомандующий ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али.

Ранее корабль ВМФ России провел учения с боевой стрельбой в международных водах примерно в 40 морских милях к югу от английского Плимута. Перед началом экипаж уведомил британский патрульный корабль HMS Tyne и попросил его отойти на безопасное расстояние. Учения длились 30 минут, за российским судном на всем протяжении вели наблюдение королевские ВМС.