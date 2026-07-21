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21 июля, 11:22

Политика

Корабль ВМФ РФ провел учения с боевой стрельбой у берегов Англии

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Корабль Военно-морского флота (ВМФ) России провел учения с боевой стрельбой в международных водах примерно в 40 морских милях к югу от английского города Плимут. Об этом сообщил представитель Минобороны Великобритании, слова которого приводит телеканал Sky News.

За отечественным судном на всем протяжении мероприятия вели наблюдение королевские ВМС. В настоящее время они продолжают мониторинг действий российского корабля в целях обеспечения защиты национальной безопасности страны.

Уточняется, что перед началом учений экипаж корабля ВМФ РФ уведомил патрульный корабль британских ВМС HMS Tyne о намерении провести артиллерийские стрельбы и попросил его переместиться на более безопасное расстояние. Британское судно выполнило эту просьбу. Сами учения продолжались 30 минут.

Ранее американский журнал The National Interest опубликовал мировой рейтинг самых сильных флотов, включив в его топ-3 ВМФ РФ. Эксперты учитывали не только число военных кораблей, но и уровень их модернизации, возможности логистики флотов и реальный боевой потенциал.

На первой строчке оказались США, а на второй – Китай. Уточнялось, что, несмотря на то что ВМФ РФ уступает по своим возможностям КНР и Штатам, Москва сохраняет один из крупнейших военно-морских флотов в мире.

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