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23 июля, 11:29

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People: в США мать заставила 11-летнюю дочь родить от собственного отца

В США мать заставила 11-летнюю дочь родить от собственного отца

Фото: 123RF.com/joseh51

Суд штата Оклахома в США признал Шери Уокер виновной в том, что она заставила свою 11-летнюю дочь родить ребенка от собственного отца Дастина Уокера. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание People.

Расследование началось прошлым летом, когда властям стало известно о рождении ребенка в результате изнасилования. При этом девочка не посещала врачей, а роды прошли в домашних условиях без медицинской помощи.

Прокуратура установила, что женщина знала о том, что ее муж насиловал дочь, но не пыталась защитить ее. Когда девочка забеременела, мать заставила ее рожать. В ходе следствия также выяснилось, что о происходящем в семье знала и бабушка жертвы.

Дастин Уокер уже приговорен к пожизненному заключению. Присяжные рекомендовали назначить аналогичное наказание и его жене. Приговор ей вынесут позднее.

Ранее мексиканские полицейские задержали служителя архиепархии Мехико по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки. К правоохранителям обратилась ее мама, которая нашла в телефоне дочери откровенную переписку со священником. Девушка рассказала, что тот 4 раза принуждал ее к сексуальным действиям.

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