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23 июля, 15:19

Политика

Зеленский заявил, что в ближайшие дни отправится в США

Фото: ТАСС/Zuma

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время отправится в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В Штатах Зеленский планирует встретиться со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. По его словам, в ходе телефонного разговора с Уиткоффом и Кушнером представители Украины и США уже обсуждали различные предложения Вашингтона по завершению конфликта.

Кроме того, Зеленский планирует в рамках визита встретиться с представителями компании Lockheed Martin, которая производит ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон не пересматривал подход к продаже вооружений Украине. По словам политика, Штаты продолжают участвовать в программе PURL, которая предусматривает закупку американского оружия за счет средств европейских государств.

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