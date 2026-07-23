Трамп предупредил об ударах по Ирану в случае новых вылазок йеменских хуситов

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США нанесут удары по Ирану в случае новых вылазок мятежников из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы. – Прим. ред.). Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

"Пусть эта запись в Truth (Social. – Прим. ред.) служит уведомлением о том, что, если они сделают это снова, Соединенные Штаты будут считать ответственным Иран, поскольку хуситы являются доверенными лицами и/или ставленниками Ирана", – написал Трамп.

Глава Белого дома отметил, что разочаровался в хуситах, хотя раньше считал, что они действовали профессионально и мудро.

23 июля хуситы взяли на себя ответственность за удары по двум нефтяным танкерам Саудовской Аравии. Они объяснили атаки тем, что пресекали попытки прорвать морскую блокаду, которая была введена против арабской страны.

Уточнялось, что под удары попали суда под названиями ENCELIA и LAYLA. В ходе атак хуситы использовали беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.