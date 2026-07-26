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26 июля, 21:25

Политика

МИД Румынии вызвал посла РФ после инцидента со сбитым БПЛА

Фото: depositphotos/radub85​

МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева после инцидента со сбитым в небе дроном. Об этом заявил глава ведомства Оана Цою в соцсети Х.

Утром 26 июля президент Румынии Никушор Дан сообщил, что в воздушном пространстве страны был сбит БПЛА. По данным Минобороны Румынии, это стало третьим подобным случаем в последние дни.

В конце мая дрон влетел в многоквартирный дом и взорвался в городе Галац. После этого в здании вспыхнул пожар.

В результате была разрушена квартира на 10-м этаже, двое людей получили ранения. Им удалось самостоятельно эвакуироваться из горящего помещения до прибытия спасателей.

В случившемся Румыния обвинила Россию без предоставления доказательств, а глава МИД Румынии назвала произошедшее "серьезной и безответственной эскалацией" и пообещала принять дипломатические меры.

Владимир Путин, в свою очередь, допустил, что в Румынии мог упасть украинский дрон. Он напомнил, что, когда украинские дроны залетали в разные страны, первая реакция на такие инциденты всегда была о том, что это "русские бьют". Подобное уже происходило в Финляндии, Польше, странах Прибалтики.

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