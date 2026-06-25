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25 июня, 15:47

Политика

РФ закроет консульство Румынии в Петербурге

Фото: 123RF.com/gioiak2

Россия закроет консульство Румынии в Санкт-Петербурге в ответ на закрытие генерального консульства РФ в Констанце, сообщила пресс-служба МИД России.

Кроме того, румынскому послу Кристиану Истрате вручили ноту об объявлении персоной нон грата генерального консула Румынии в Петербурге. Это решение было принято также в ответ на объявление руководителя российского консульства в Констанце персоной нон грата.

Закрытие российского генконсульства и объявление генконсула персоной нон грата произошло после инцидента в городе Галац. В конце мая неизвестный дрон влетел в находящийся там жилой дом, из-за чего пострадали два человека.

МИД Румынии возложил ответственность за инцидент на Москву. При этом никаких доказательств того, что дрон принадлежал России, представлено не было. Владимир Путин предположил, что упавший БПЛА мог принадлежать Украине.

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