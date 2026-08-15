Софья Митрофанова назначена исполняющим обязанности ректора МГИК

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Исполняющим обязанности ректора Московского государственного института культуры (МГИК) назначена российский медиаменеджер и кинопродюсер Софья Митрофанова. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

По словам министра, с 2024 года Митрофанова входит в Совет при президенте РФ по культуре и искусству, а с января 2026 года – в состав правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.

Любимова также отметила, что Дмитрий Сидоров освобожден от должности ректора в связи с переходом на другую работу. Министр пожелала новому руководителю успехов в решении задач развития вуза.

Ранее гендиректор МХАТ имени Максима Горького Елена Булукова ушла с должности, проработав менее года. Вместо нее на данный пост была назначена Лариса Вильясте, которая с 2014 года возглавляла Московский Губернский драматический театр.

