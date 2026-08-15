ООН отреагировала на слова Трампа о возможном объявлении Ормузского пролива частью США

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Представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик после заявлений Трампа о возможном объявлении Ормузского пролива частью США призвал все стороны соблюдать международное право и свободы судоходства в проливе. Его слова передает ТАСС.

"Мы вновь призываем к полному восстановлению международных прав и свобод судоходства в Ормузском проливе и вокруг него. Осуществление прав и свобод судоходства должно соблюдаться всеми сторонами в соответствии с международным правом", – подчеркнул Дюжаррик.

Трамп сообщил, что планирует объявить Ормузский пролив территорией США вскоре после окончания войны с Ираном. При этом ранее он заявлял, что пролив остается открытым для большинства судов, кроме тех, что направляются в Исламскую Республику.

Комментируя возможность масштабной эскалации конфликта с Тегераном, Трамп отметил, что у Вашингтона есть все возможности для такого шага, если американская сторона сочтет это необходимым.

Трамп также сообщил, что Штаты ведут переговоры с Ираном вполсилы, наблюдая за ухудшением экономической ситуации в Исламской Республике. По его мнению, ситуацию в Тегеране усугубила военно-морская блокада со стороны Вашингтона.

