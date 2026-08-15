Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения со спортсменов РФ

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Исполком Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) принял решение снять ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Теперь российские спортсмены и команды могут выступать под флагом своей страны на этих соревнованиях, в число которых входят Кубок мира по стрельбе из лука и чемпионаты мира", – отметили в World Archery.

Вместе с тем, добавили в федерации, возвращение российских спортсменов к соревнованиям будет по-прежнему регулироваться стандартными требованиями к участию, правомочности и антидопинговым нормам, а также требованиями принимающей страны, применимым национальным законодательством, визовыми ограничениями и указаниями госорганов.

Кроме того, решение о снятии ограничений не распространяется на соревнования под эгидой Европейской федерации стрельбы из лука (World Archery Europe). Данный вопрос находится на рассмотрении.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в нейтральном статусе в международных турнирах, которые будут проводиться в следующем сезоне.

В свою очередь, Международная федерация каноэ (Paddle Worldwide) также разрешила российским и белорусским гребцам выступать на соревнованиях без ограничений с 1 января 2027 года. Россияне и белорусы смогут выступать под своим флагом, использовать свой гимн и другие идентификационные символы.