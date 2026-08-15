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15 августа, 08:41

Общество

Теплая и облачная погода ожидается в столичном регионе на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На следующей неделе в Москве и Подмосковье прогнозируется погода с температурой 20–27 градусов, переменная облачность и кратковременные дожди. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, 17 августа ночью в столице будет 15–17 градусов, по области 12–17 градусов. Днем в Москве прогнозируется до 24 градусов, а в Подмосковье – 21–26 градусов. Во вторник, 18 августа, ночью ожидается 10–15 градусов, днем 20–25 градусов. В среду, 19 августа, ночью будет 11–16 градусов, днем – 22–27 градусов.

В четверг и пятницу, 20 и 21 августа, также возможны небольшие дожди. Температура ночью составит 11–16 градусов, днем – 20–25 градусов. В выходные, 22 и 23 августа, станет чуть теплее: ночью 9–14 градусов, днем – 22–27 градусов, но осадки сохранятся.

Макарова подчеркнула, что температура будет близка к климатической норме, а дожди – кратковременными и небольшими. Она объяснила разницу: кратковременный дождь может быть умеренным по интенсивности, а небольшой – совсем слабым. Оба типа осадков ожидаются местами, поэтому шансы на спокойную солнечную погоду сохраняются.

В субботу, 15 августа, в столице ожидаются переменная облачность, местами может пройти небольшой дождь. Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 19 до 21 градуса, по области – от 16 до 21 градуса. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

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