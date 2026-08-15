15 августа, 07:13Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 15 летевших на Москву беспилотников
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО уничтожили еще три беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
По словам мэра столицы, к месту падения фрагментов дронов уже прибыли специалисты экстренных служб. Устанавливаются возможные последствия воздушной атаки.
Ранее силы ПВО перехватили еще пять БПЛА на подлете к столице. Всего с полуночи над Московским регионом было сбито уже 15 беспилотников.
На фоне угрозы БПЛА временные ограничения на полеты вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Однако позже ограничения отменили во всех столичных аэропортах.