Собянин сообщил об уничтожении уже 15 летевших на Москву беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили еще три беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра столицы, к месту падения фрагментов дронов уже прибыли специалисты экстренных служб. Устанавливаются возможные последствия воздушной атаки.

Ранее силы ПВО перехватили еще пять БПЛА на подлете к столице. Всего с полуночи над Московским регионом было сбито уже 15 беспилотников.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения на полеты вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Однако позже ограничения отменили во всех столичных аэропортах.