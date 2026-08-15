Собянин: средства ПВО сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили еще пять вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал градоначальник в своем канале.

Ранее силы ПВО ликвидировали еще семь дронов, которые направлялись в сторону Москвы. Таким образом, всего с полуночи над столичным регионом было сбито уже 12 беспилотников.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения на полеты вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Однако позже ограничения отменили во всех столичных аэропортах.