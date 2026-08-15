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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Индонезии

Фото: depositphotos/saiko3p

Землетрясение магнитудой 7,7 зарегистрировано у берегов Индонезии. Об этом сообщил европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Изначально магнитуда толчков оценивалась в 6,9, однако затем специалисты повысили ее до 7,7 балла. Эпицентр землетрясения находился в 162 километрах к северо-востоку от города Лабуан-Баджо, где проживают около 188 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.

В связи с землетрясением в регионе объявлена угроза цунами. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано в Губинском районе на севере Азербайджана. Очаг подземных толчков залегал на глубине 13 километров. В эпицентре колебания ощущались с силой до 5 баллов, в соседних районах – от 3 до 4 баллов.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,6 произошло в американском штате Аляска. Эпицентр толчков располагался в 54 километрах от населенного пункта Скуэнтна. Очаг залегал на глубине 5 километров.

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