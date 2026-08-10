Ученый Карнаухов: таяние ледников может спровоцировать извержение супервулкана Йеллоустон

Риск мирового голода возможен при извержении вулкана Йеллоустон в США, предупредили климатологи. О том, насколько реальны прогнозы, стоит ли ждать явления в ближайшее время и повлияет ли оно на Россию, разбиралась Москва 24.

Серьезные последствия?

Последствия извержения Йеллоустонского супервулкана, который находится в одноименном национальном парке в США, способны привести к мировому голоду и массовым неурожаям. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на американского климатолога, вице-президента центра Climate Central Кристину Даль.

В июле в районе кальдеры Йеллоустона зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3 – самое мощное в этом году. До этого произошло еще 11 подземных толчков меньшей силы. Исследователи не исключают, что супервулкан находится на более поздней стадии готовности к извержению.



(крупные. – Прим. ред.) извержения, такие как извержение вулкана Тамбора, вызывали неурожаи, приводившие к голоду на нескольких континентах.

Кристина Даль американский климатолог, вице-президент центра Climate Central Прошлыеизвержения, такие как извержение вулкана Тамбора, вызывали неурожаи, приводившие к голоду на нескольких континентах.

Климатолог отметила, что, несмотря на глобализацию продовольственного рынка, резкие климатические колебания все еще представляют серьезную угрозу для аграрного сектора.

"Климатические изменения способны очень быстро повлиять на урожай. Например, жара и засуха в России в 2010 году привели к масштабным потерям урожая", – пояснила эксперт.

За последние 2,1 миллиона лет в Йеллоустонской кальдере произошло три мощных извержения. Однако Геологическая служба США настаивает, что в настоящее время нет признаков скорого повторения подобного катаклизма, а его вероятность в целом остается крайне малой.

По словам доктора геолого-минералогических наук Василия Лаврушина, гипотезы, согласно которым изменение климата может быть вызвано мощным извержением супервулкана, например

Йеллоустона, действительно существуют.

В беседе с Москвой 24 он подчеркнул, что в теории по мощности подобное событие сопоставимо со взрывом нескольких атомных бомб. Такое возможно, однако ученые лишь строят предположения и делают приблизительные расчеты. К ним нужно относиться с известной долей осторожности, предупредил он.





Василий Лаврушин доктор геолого-минералогических наук В целом при мощном извержении вулкана (от 6 баллов и выше) в атмосферу выбрасывается огромное количество пепла. Он частично экранирует поверхность Земли от солнечного света, снижая проницаемость атмосферы. Верхние слои нагреваются, нарушается конвекция, а на поверхность поступает меньше солнечной энергии. Частицы пепла действуют как экран: рассеивают, отражают или поглощают свет.

Это явление называют эффектом "вулканической зимы". Оно влияет на климат, делая его холоднее, что естественно сказывается на урожаях, заключил Лаврушин.



"Год без лета"?

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Александр Чиженок

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов объяснил, что интервал с момента последнего извержения Йеллоустона примерно соответствует времени между предыдущим и позапрошлым.

В разговоре с Москвой 24 он отметил, что такая ситуация позволяет предположить, что цикл в настоящее время приближает вулкан к активной фазе. На фоне этого, учитывая глобальное потепление, ситуация выглядит тревожно.





Алексей Карнаухов ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Однако речь идет не о годах или месяцах, а о масштабе в сотни тысяч лет – именно таков интервал между извержениями супервулканов. Ученые внимательно отслеживают активность и фиксируют повышение процессов в земной коре в этом регионе. Пока эти изменения не достигают уровня, который позволял бы говорить о скором извержении.

На процесс главным образом влияет таяние ледников. Оно приводит к повышению уровня океана, что вызывает перераспределение давления на литосферные плиты. Континентальные плиты разгружаются, а океанические, наоборот, испытывают повышенную нагрузку из-за роста водной массы.

"Это может спровоцировать их движение и серию вулканических извержений по всему миру, включая район Йеллоустона. Не исключено появление новых трещин и разломов, а также активизация литосферных процессов", – объяснил эксперт.



По его словам, извержение Йеллоустона вряд ли приведет к непосредственной гибели людей в России, поскольку основной опасности подвергаются США. Однако климатические изменения затронут все регионы мира.





Алексей Карнаухов ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Выброс огромного количества вулканического пепла в стратосферу вызовет временное глобальное похолодание. После оседания пепла углекислый газ, выделившийся при извержении, ускорит процессы, что, естественно, повлияет и на урожайность.

Карнаухов предупредил, что описанные риски и процессы относятся ко всем вулканам, особенно к тем, которые расположены на границах литосферных плит. Наиболее активной областью является Тихоокеанское огненное кольцо (здесь сосредоточено около 75% всех действующих вулканов мира, среди которых Ключевская Сопка на Камчатке, Сакурадзима в Японии, Кракатау в Индонезии, Попокатепетль в Мексике и другие).

"В этом регионе процессы взаимодействия континентальных и океанических плит происходят наиболее интенсивно, поэтому активизация вулканов здесь ожидается в первую очередь, что подтверждается регулярными сообщениями об извержениях, например, в Индонезии или на Камчатке", – рассказал он.



Специалист подчеркнул, что крупные извержения, даже если они не относятся к супервулканам, уже в прошлом влияли и продолжают влиять на климат. Такие события, как извержения Кракатау или Пинатубо, в прошлом вызывали голод и неурожаи даже в удаленных регионах. В свою очередь, извержение вулкана Тамбора в Юго-Восточной Азии однажды привело к последствиям для Европы, которые назвали "годом без лета". Все это подтверждает взаимосвязь климатических процессов по всему миру, заключил Карнаухов.