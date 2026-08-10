Ученый Карнаухов: таяние ледников может спровоцировать извержение супервулкана Йеллоустон

Риск мирового голода возможен при извержении вулкана Йеллоустон в США, предупредили климатологи. О том, насколько реальны прогнозы, стоит ли ждать явления в ближайшее время и повлияет ли оно на Россию, разбиралась Москва 24.
Серьезные последствия?
Последствия извержения Йеллоустонского супервулкана, который находится в одноименном национальном парке в США, способны привести к мировому голоду и массовым неурожаям. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на американского климатолога, вице-президента центра Climate Central Кристину Даль.
В июле в районе кальдеры Йеллоустона зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3 – самое мощное в этом году. До этого произошло еще 11 подземных толчков меньшей силы. Исследователи не исключают, что супервулкан находится на более поздней стадии готовности к извержению.
Климатолог отметила, что, несмотря на глобализацию продовольственного рынка, резкие климатические колебания все еще представляют серьезную угрозу для аграрного сектора.
"Климатические изменения способны очень быстро повлиять на урожай. Например, жара и засуха в России в 2010 году привели к масштабным потерям урожая", – пояснила эксперт.
За последние 2,1 миллиона лет в Йеллоустонской кальдере произошло три мощных извержения. Однако Геологическая служба США настаивает, что в настоящее время нет признаков скорого повторения подобного катаклизма, а его вероятность в целом остается крайне малой.
По словам доктора геолого-минералогических наук Василия Лаврушина, гипотезы, согласно которым изменение климата может быть вызвано мощным извержением супервулкана, например
Йеллоустона, действительно существуют.
В беседе с Москвой 24 он подчеркнул, что в теории по мощности подобное событие сопоставимо со взрывом нескольких атомных бомб. Такое возможно, однако ученые лишь строят предположения и делают приблизительные расчеты. К ним нужно относиться с известной долей осторожности, предупредил он.
Это явление называют эффектом "вулканической зимы". Оно влияет на климат, делая его холоднее, что естественно сказывается на урожаях, заключил Лаврушин.
"Год без лета"?
В свою очередь, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов объяснил, что интервал с момента последнего извержения Йеллоустона примерно соответствует времени между предыдущим и позапрошлым.
В разговоре с Москвой 24 он отметил, что такая ситуация позволяет предположить, что цикл в настоящее время приближает вулкан к активной фазе. На фоне этого, учитывая глобальное потепление, ситуация выглядит тревожно.
На процесс главным образом влияет таяние ледников. Оно приводит к повышению уровня океана, что вызывает перераспределение давления на литосферные плиты. Континентальные плиты разгружаются, а океанические, наоборот, испытывают повышенную нагрузку из-за роста водной массы.
"Это может спровоцировать их движение и серию вулканических извержений по всему миру, включая район Йеллоустона. Не исключено появление новых трещин и разломов, а также активизация литосферных процессов", – объяснил эксперт.
По его словам, извержение Йеллоустона вряд ли приведет к непосредственной гибели людей в России, поскольку основной опасности подвергаются США. Однако климатические изменения затронут все регионы мира.
Карнаухов предупредил, что описанные риски и процессы относятся ко всем вулканам, особенно к тем, которые расположены на границах литосферных плит. Наиболее активной областью является Тихоокеанское огненное кольцо (здесь сосредоточено около 75% всех действующих вулканов мира, среди которых Ключевская Сопка на Камчатке, Сакурадзима в Японии, Кракатау в Индонезии, Попокатепетль в Мексике и другие).
"В этом регионе процессы взаимодействия континентальных и океанических плит происходят наиболее интенсивно, поэтому активизация вулканов здесь ожидается в первую очередь, что подтверждается регулярными сообщениями об извержениях, например, в Индонезии или на Камчатке", – рассказал он.
Специалист подчеркнул, что крупные извержения, даже если они не относятся к супервулканам, уже в прошлом влияли и продолжают влиять на климат. Такие события, как извержения Кракатау или Пинатубо, в прошлом вызывали голод и неурожаи даже в удаленных регионах. В свою очередь, извержение вулкана Тамбора в Юго-Восточной Азии однажды привело к последствиям для Европы, которые назвали "годом без лета". Все это подтверждает взаимосвязь климатических процессов по всему миру, заключил Карнаухов.