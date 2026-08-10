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10 августа, 23:26

Экономика

Кабмин РФ до конца года освободил перевозчиков топлива от весогабаритного контроля

Фото: depositphotos/zorandim

Правительство России приняло постановление, благодаря которому перевозчики бензина, дизельного топлива и авиационного керосина освобождаются от весового и габаритного контроля до 31 декабря 2026 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

Из постановления следует, что в рамках федерального госконтроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве не будет проводиться оценка соблюдения обязательных требований, связанных с весовыми и габаритными параметрами транспорта, который перевозит вышеуказанные виды топлива.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В мае в России были зафиксированы перебои с топливом. Для стабилизации ситуации правительство приняло сразу несколько мер. Например, была увеличена нефтепереработка, а также введен временный запрет на экспорт бензина, дизеля, судового топлива и газойлей, который будет действовать до 31 января 2027 года.

Недавно ситуация на топливном рынке улучшилась, но в некоторых регионах, где основную часть рынка занимают независимые АЗС, проблемы с поставками все еще сохраняются.

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