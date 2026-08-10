Ограничения на полеты сняты в аэропорту Жуковский

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В аэропорту Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Организация уточнила, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Ограничения также вводились в Домодедово. Авиагавань принимала и отправляла самолеты по согласованию с уполномоченными органами. Однако спустя время меры были отменены.

Меры вводились в связи с атакой БПЛА на Москву. По последним данным, на подлете к столице были ликвидированы 24 дрона. На месте падения обломков беспилотников были задействованы экстренные службы.

