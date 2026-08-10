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10 августа, 22:03

Политика

Верховный суд не нашел призывов к экстремизму в агитматериалах "Яблока"

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Верховный суд не обнаружил подтверждения доводам партии "Родина", которая указывала, что агитационные материалы фракции "Яблоко" содержат призывы к экстремистской деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инстанции.

В суде указали, что аргументы партии "Родина" не могут быть проверены в рамках данного дела, в связи с чем их необходимо рассматривать в рамках отдельного производства в случае предоставления фракцией соответствующих доказательств.

В инстанции также объяснили, что основанием для удовлетворения иска "Родины" о снятии "Яблока" с выборов в Госдуму стали иные нарушения. В частности, ответчик проводил агитацию с нарушением закона об интеллектуальной собственности: использовал чужие тексты, изображения и видео без разрешения правообладателей.

Кроме того, на счет партии "Яблоко" поступали деньги от лиц, которые, в свою очередь, получали финансирование из иностранных государств.

5 августа председатель партии "Родина" Алексей Журавлев обвинил "Яблоко" в иностранном финансировании и подал иск в суд об отмене регистрации федерального списка кандидатов партии на выборы в ГД.

Во время суда, который прошел 10 августа, были представлены документы Росфинмониторинга, в которых фигурируют 72 человека. На их счета были зачислены средства из Индии, Грузии, Германии, США и иных стран.

В результате Верховный суд снял "Яблоко" с выборов в Госдуму. Адвокат партии Гаджи Алиев сообщил, что решение инстанции будет обжаловано. Лидер фракции Николай Рыбаков добавил, что против "Родины" и Журавлева будет предъявлен иск о защите деловой репутации.

Голосование на выборах в Госдуму состоится с 18 по 20 сентября. На момент последней редакции в федеральном бюллетене указаны 11 партий: "Единая Россия", "Яблоко", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Новые люди".

В ЦИК России заявили, что не будут пересматривать текст бюллетеня после отмены Верховным судом регистрации списка партии "Яблоко". Изменения возможны только после вступления судебного решения в силу.

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