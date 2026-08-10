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10 августа, 20:54

Шоу-бизнес

Блогер Лерчек рассказала, как болезнь изменила ее отношение к хейтерам

Фото: youtube.com/"Надежда Стрелец"

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, призналась, что больше не держит зла на людей, оставляющих негативные комментарии в ее адрес. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По словам Лерчек, после выявления у нее тяжелого заболевания отношение к недоброжелателям кардинально изменилось.

"Смысла обижаться нет. Они делают это не просто так. У них в жизни нет приятных эмоций… Они в состоянии здорового человека не способны делать то, что делаю я, находясь в четвертой стадии рака желудка", – заявила Чекалина.

Блогер отметила, что теперь старается иначе воспринимать негатив со стороны окружающих и не тратить силы на обиды. По ее мнению, агрессивные комментарии могут быть связаны с внутренним состоянием самих людей.

Чекалиной и ее экс-супругу Артему выдвинули обвинения в создании преступного сообщества и легализации незаконно полученных средств еще в 2024 году. По версии следствия, они перевели свыше 250 миллионов рублей, полученные от проведения фитнес-марафонов, на счета в ОАЭ.

Чекалин свою вину в уклонении от уплаты налогов признал и был приговорен к 7 годам лишения свободы. Расследование дела в отношении Лерчек было временно приостановлено из-за выявленного у нее онкологического заболевания в начале года.

В июле расследование было возобновлено. В результате блогера приговорили к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в размере 3 лет. У нее также изъяли незаконно полученные средства и назначили штраф в размере 765 миллионов рублей. Кроме того, Лерчек запретили администрировать сайты и продвигать бренд в интернете в течение трех лет.

Блогер Лерчек получила пять лет условно и штраф 765 млн рублей

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