Independent: сотрудник Radio Caroline включил запись о "смерти" Карла III из любопытства

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Сотрудник британской радиостанции Radio Caroline включил в прямом эфире запись о смерти короля Карла III из любопытства, после чего в панике покинул студию. Об этом сообщил британский медиарегулятор Ofcom, передает издание Independent.

Инцидент произошел в мае. Тогда директор Radio Caroline Питер Мур принес извинения монарху за ошибочное объявление о его смерти. Он объяснял произошедшее компьютерным сбоем, из-за которого случайно активировался подготовленный на всех радиостанциях протокол "смерть монарха".

Однако, как выяснилось, файлы с сообщениями сопровождались строгими инструкциями для ведущих и менеджеров, которые необходимо выполнить перед воспроизведением. Один из сотрудников запустил запись, не следуя этим правилам. Осознав то, что он сделал, мужчина остановил трансляцию и убежал.

В Ofcom отметили, что радиостанция нарушила два правила: обнародовала недостоверную информацию и оперативно не уточнила, что сведения не соответствуют действительности.

Ранее королевский дворец Малайзии призвал принять жесткие меры против создателей фейкового аккаунта султана Ибрагима в TikTok. Оказалось, что аккаунт Sultan Ibrahim Ismail размещал фотографии монарха вместе с ложными утверждениями о нем. В частности, сообщалось, что король якобы "любит есть свинину" (является табу в мусульманской Малайзии. – Прим. ред.).

Кроме того, на странице опубликовали изображение, на котором лицо короля было прифотошоплено к телу животного. Во дворце назвали это оскорбительным и глубоко безответственным.

