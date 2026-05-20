Британская радиостанция по ошибке объявила о смерти Карла III

Британская радиостанция Radio Caroline ошибочно выпустила в эфир новость о смерти короля Великобритании Карла III, сообщила газета The Independent.

После выхода в эфир информации, которая не соответствовала действительности, радиостанция прекратила вещание на 15 минут. Затем ведущие вернулись и принесли извинения.

Они указали, что это случилось из-за "ошибки компьютера". На радио есть программа, заранее записанная на случай смерти монарха, которая была выпущена в эфир случайно. Руководитель Radio Caroline Питер Мур в социальных сетях также извинился за эту ошибку перед Карлом III и всеми слушателями.

Ранее Карл III во время госвизита в США пошутил о реконструкции Белого дома, напомнив о пожаре в 1814 году. Он обратил внимание, что восточное крыло резиденции было полностью снесено для строительства бального зала, а затем с иронией отметил, что британцы предприняли свою небольшую попытку перепланировки здания в 1814 году.

Новости мира: король Великобритании Карл III лишил брата последних монарших титулов

