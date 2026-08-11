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11 августа, 06:12

Общество

Гроза и порывистый ветер прогнозируются в Москве 11 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем ожидается в столице во вторник, 11 августа. Местами по городу возможна гроза, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 24 до 26 градусов, по области – от 21 до 26 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 13 градусов, а в Подмосковье – до 11 градусов.

Москвичи попрощаются с жаркой летней погодой уже в ближайшие выходные, 15–16 августа. По словам синоптиков, не стоит ждать таких жарких дней, какие были на прошедших выходных, 8–9 августа, когда столбики термометров в Москве поднимались до 30 градусов и даже выше.

Тем временем температура воды в Москве-реке опустилась до 18–19 градусов. Метеорологи отметили, что в августе вода уже не прогревается.

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